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22:40   25 Декабря 2018
Россия

Беглов после инспекции качества уборки снега выделил дополнительную технику

Беглов после инспекции качества уборки снега выделил дополнительную технику

Дополнительные единицы снегоуборочной техники вышли на улицы Санкт-Петербурга вечером во вторник 25 декабря.

Как сообщает пресс-служба Смольного, распоряжение увеличить число спецтранспорта до 950 машин отдал временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов, после проведения инспекции качества уборки снега в городе.

Отмечается, что Беглов, проверив уборку снега в центральных районах, за которое отвечают службы, подведомственные Комитету по благоустройству, остался не доволен результатом. Для улучшения качества снегоуборочных работ Беглов отдал вице-губернатору Санкт-Петербурга срочное поручение вывести на улицы дополнительную технику. До этого, как отметили в Смольном, уборкой улиц занимались 657 машин.

По прогнозу синоптиков снегопад будет продолжаться в Петербурге всю ночь со вторника на среду.

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Автор: Александр Люблинский
#петербург #беглов #инспекция #снегопад #уборкаснега

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