Песков подтвердил договоренность Путина и Лукашенко о новой встрече в этом году

Официальный представитель президента России Дмитрий Песков подтвердил сообщение белорусского государственного телеканала о том, что Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе прошедших переговоров договорились до конца года встретиться еще раз.

«Лидеры договорились встретиться до конца года», - заявил Песков журналистам.

Напомним: ранее во вторник в Кремле прошла встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Как отмечалось, многоступенчатые переговоры, в которых принимали участие также члены российской и белорусской делегаций, продолжались почти четыре часа.