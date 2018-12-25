Лавров и посол Сирии в РФ обсудили двусторонние отношения

Глава МИД России Сергей Лавров провел во вторник встречу с послом Сирии в России Риядом Хаддадом и с новым российским послом в САР Александром Ефимовым.

Как сообщает пресс-служба сирийского Министерства иностранных дел, встреча а с послами прошла во время торжеств по случаю назначения А, в связи с чем министр пожелал дипломату плодотворного сотрудничества с властями Сирии.

«Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил во вторник с послом Сирии в РФ Риядом Хаддадом двусторонние отношения дружественных стран... На встрече обсуждались способы активизации отношений», - говорится также в сообщении.

Сирийский посол в РФ Рияд Хаддад со своей стороны отметил стратегический характер сотрудничества России и Сирии и подчеркнул, что власти его страны будут поддерживать сотрудничество с новым российским послом.