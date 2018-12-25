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21:57   25 Декабря 2018
Россия

Эдита Пьеха получила из Рук Беглова орден «За заслуги перед отечеством» II степени

Эдита Пьеха получила из Рук Беглова орден «За заслуги перед отечеством» II степени

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов во Дворце культуры имени Горького вручил народной артистке СССР Эдите Пьехе орден «За заслуги перед Отечеством» IIстепени, отметив, что сделал это по поручению президента РФ Владимира Путина.

Об этом во вторник вечером сообщают городские СМИ. Вручая певице орден, глава города передал ей также пожелания здоровья от президента.

«Он (президент России Владимир Путин – ред.) попросил пожелать вам здоровья, а также сказал: «Скажи, что я ее люблю и передай ей поцелуй», - передал Беглов.

Также градоначальник добавил, что жители Петербурга искренне любят певицу и связывают ее имя с Ленинградом.

Напомним: ранее сообщалось, что Александр Беглов вручил во вторник в Доме журналиста премии Правительства Петербурга в области журналистики.

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Автор: Александр Люблинский
#путин #орден #пьеха #беглов #награждение

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