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21:37   25 Декабря 2018
Весь мир

Путин и Лукашенко договорились до конца 2019 года провести еще одну встречу

Путин и Лукашенко договорились до конца 2019 года провести еще одну встречу

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, которые ранее во вторник провели в Кремле четырехчасовые переговоры, договорились до конца года встретиться еще раз и принять решения «не терпящие отлагательств».

Об этом во вторник вечером сообщает государственный телеканал «Беларусь 1».

«Главы государств договорились до нового года провести еще одну встречу для принятия решений, которые не терпят отлагательств, - говорится в сообщении телеканала, при этом отмечается: - В первую очередь, это связано с желанием президента России глубже вникнуть в суть их проблем, чтобы найти пути их решения».

Дата следующей встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко, как отмечается, будет согласована позже с учетом рабочих графиков двух президентов.

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Автор: Александр Люблинский
#встреча #путин #лукашенко #договоренность

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