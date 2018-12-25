Беглов вручил журналистам премии петербургского правительства

Об этом во вторник сообщается на сайте телеканала «Санкт-Петербург».

«Журналистика – важная профессия. Это зеркало, в которое полезно смотреться любому руководителю. Вы помогаете нам стать лучше. Спасибо вам за это», - заявил врио губернатора в ходе награждения.

Там же отмечается, что правительственная премия в области журналистики вручалась 13-й раз. 80 публикаций и медиа-проектов более чем 40 СМИ претендовали на получение правительственной премии в текущем году.

Победителями стали материалы, посвященные 315-летию Петербурга и ЧМ-2018. Лауреатам премии, среди которых оказались представители телеканалов «Санкт-Петербург» и «Мир», журнала «Адреса Петербурга» и других СМИ, были вручены сертификаты на 200 тысяч рублей. Университет ИТМО получил специальный приз губернатора.