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21:09   25 Декабря 2018
Россия

Путин наградил почетными грамотами депутатов Госдумы

Путин наградил почетными грамотами депутатов Госдумы

Российский лидер Владимир Путин по итогам традиционной встречи с главами палат Федерального Собрания 25 декабря наградил почетными грамотами и благодарностями за проделанную работу ряд думских парламентариев.

Об этом сообщает ТАСС. За значительный вклад в укрепление государственности, а также активную законотворческую деятельность почетные грамоты российского президента получили глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов и лидер фракции «Справедливой России» Сергей Миронов.

Кроме этого, Путин вручил благодарности вице-спикеру ГД Сергею Неверову и руководителю фракции ЛДПР Владимиру Жириновскому.

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Автор: Арсений Аскольский
#госдума #путин #грамоты

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