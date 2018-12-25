Путин наградил почетными грамотами депутатов Госдумы

Российский лидер Владимир Путин по итогам традиционной встречи с главами палат Федерального Собрания 25 декабря наградил почетными грамотами и благодарностями за проделанную работу ряд думских парламентариев.

Об этом сообщает ТАСС. За значительный вклад в укрепление государственности, а также активную законотворческую деятельность почетные грамоты российского президента получили глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов и лидер фракции «Справедливой России» Сергей Миронов.

Кроме этого, Путин вручил благодарности вице-спикеру ГД Сергею Неверову и руководителю фракции ЛДПР Владимиру Жириновскому.