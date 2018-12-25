Нас не густо. Матвиенко предложила привлечь больше женщин во власть

На всех уровнях власти нужно увеличивать количество женщин. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенкона ежегодной встрече президента РФ Владимира Путина с руководством обеих палат Федерального Собрания.

Она сказала, что, «конечно не призывает к матриархату», но считает, что было бы правильным увеличивать количество женщин во всех уровнях власти, на уровне принятия решений. Имеющая ранг полномочного посла Матвиенко посетовала, что в министерстве иностранных дел сейчас нет ни одной женщины-посла.