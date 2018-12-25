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20:58   25 Декабря 2018
Россия

Нас не густо. Матвиенко предложила привлечь больше женщин во власть

Нас не густо. Матвиенко предложила привлечь больше женщин во власть

На всех уровнях власти нужно увеличивать количество женщин. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенкона ежегодной встрече президента РФ Владимира Путина с руководством обеих палат Федерального Собрания.

Она сказала, что, «конечно не призывает к матриархату», но считает, что было бы правильным увеличивать количество женщин во всех уровнях власти, на уровне принятия решений. Имеющая ранг полномочного посла Матвиенко посетовала, что в министерстве иностранных дел сейчас нет ни одной женщины-посла.

Спикер пояснила, что речь идет не об отборе по гендерному принципу, а по принципу профессионализма. Кроме того она обратила внимание президента и Федеральное собрание, что и на проходящей встрече, в зале «нас сегодня не густо среди сенаторов и депутатов».

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #матвиенко #политика

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