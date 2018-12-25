Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Закон о рыбалке утвержден

Закон о рыбалке утвержден

 Путин выступил за создание реестра иммигрантов

Путин выступил за создание реестра иммигрантов
Новые санкции России коснулись украинских оборонных и энергетических компаний

Новые санкции России коснулись украинских оборонных и энергетических компаний

 Медведев расширил санкционный список по Украине

Медведев расширил санкционный список по Украине
ФРГ: «Северный поток-2» сделает РФ и ЕС обоюдно зависимыми

ФРГ: «Северный поток-2» сделает РФ и ЕС обоюдно зависимыми

 ПВО САР отразили воздушную атаку

ПВО САР отразили воздушную атаку
Закон о рыбалке утвержден

Закон о рыбалке утвержден

 Путин выступил за создание реестра иммигрантов

Путин выступил за создание реестра иммигрантов
Новые санкции России коснулись украинских оборонных и энергетических компаний

Новые санкции России коснулись украинских оборонных и энергетических компаний

 Медведев расширил санкционный список по Украине

Медведев расширил санкционный список по Украине
ФРГ: «Северный поток-2» сделает РФ и ЕС обоюдно зависимыми

ФРГ: «Северный поток-2» сделает РФ и ЕС обоюдно зависимыми

 ПВО САР отразили воздушную атаку

ПВО САР отразили воздушную атаку
20:57   25 Декабря 2018
Россия

Косачев на встрече с Путиным предложил создать «Список Браудера»

Косачев на встрече с Путиным предложил создать «Список Браудера»

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев на встрече парламентариев с российским лидером Владимиром Путиным предложил создать список одиозных зарубежных политиков, которые отличись наиболее лживыми высказываниями о РФ.

В такой реестор смогут войти как политики, так и государственные и общественные деятели. По его словам, такой список мог бы назваться «списком Браудера», как деятеля, который первый смог превратить ложь о России в инструмент враждебной госполитики.

Сенатор подчеркнул, что такую работу по составлению реестра могла осуществлять временная комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства в дела РФ. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...