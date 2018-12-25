Косачев на встрече с Путиным предложил создать «Список Браудера»

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев на встрече парламентариев с российским лидером Владимиром Путиным предложил создать список одиозных зарубежных политиков, которые отличись наиболее лживыми высказываниями о РФ.

В такой реестор смогут войти как политики, так и государственные и общественные деятели. По его словам, такой список мог бы назваться «списком Браудера», как деятеля, который первый смог превратить ложь о России в инструмент враждебной госполитики.

Сенатор подчеркнул, что такую работу по составлению реестра могла осуществлять временная комиссия Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства в дела РФ.