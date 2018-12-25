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20:56   25 Декабря 2018
Россия

Путин: Итоги реализации нацпроектов россияне увидят уже в 2019 году

Путин: Итоги реализации нацпроектов россияне увидят уже в 2019 году

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями Государственной Думы и Совета Федерации заявил, что уже в наступающем году граждане страны почувствуют позитивные результатов реализации национальных проектов.

«Крайне важно добиться успеха в реализации каждого национального проекта, (…) чтобы наши граждане уже в наступающем году почувствовали реальные позитивные результаты, практические результаты нашей с вами совместной работы», - сказал глава государства.

Также президент призвал законодателей находиться с регионами, где реализуются нацпроекты в тесном контакте, уделять особое внимание проблемам конкретных людей – своих избирателей.

Кроме того, по словам Путина, необходимо наращивать предметную открытую работу с бизнесом, профсоюзами и общественными организациями и самим инициировать проведение независимой экспертизы всех законопроектов и законодательных актов.

В предстоящем году будут реализованы масштабные задачи и много будет зависеть от профессионализма и ответственности властей.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #результаты #нацпроекты

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