Путин: Итоги реализации нацпроектов россияне увидят уже в 2019 году

Президент России Владимир Путин на встрече с представителями Государственной Думы и Совета Федерации заявил, что уже в наступающем году граждане страны почувствуют позитивные результатов реализации национальных проектов.

«Крайне важно добиться успеха в реализации каждого национального проекта, (…) чтобы наши граждане уже в наступающем году почувствовали реальные позитивные результаты, практические результаты нашей с вами совместной работы», - сказал глава государства.

Также президент призвал законодателей находиться с регионами, где реализуются нацпроекты в тесном контакте, уделять особое внимание проблемам конкретных людей – своих избирателей.

Кроме того, по словам Путина, необходимо наращивать предметную открытую работу с бизнесом, профсоюзами и общественными организациями и самим инициировать проведение независимой экспертизы всех законопроектов и законодательных актов.

В предстоящем году будут реализованы масштабные задачи и много будет зависеть от профессионализма и ответственности властей.