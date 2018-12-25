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20:44   25 Декабря 2018
Россия

Минск и Москва создадут рабочую группу для предложений по интеграции

Минск и Москва создадут рабочую группу для предложений по интеграции

РФ и Белоруссия организуют рабочую группу для предложений по интеграции и решения спорных вопросов. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова. По его словам, рабочая группа будет состоять из представителей правительства стран.

Министр сообщил, что на переговорах затрагивались вопросы всей повестки российско-белорусских отношений. На первый план вышли вопросы,  которые в 2019 году будут происходить в налоговом законодательстве России, а также планы сторон по налогообложениям нефтегазового сектора.

Силуанов подчеркнул, что стороны договорились о сближении позиций по всем этим направлениям, для чего и организована рабочая группа.

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Автор: Арсений Аскольский
#рф #белоруссия #силуанов

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