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20:25   25 Декабря 2018
Россия

Путин подписал закон, продлевающий особый порядок сделок с недвижимостью в Крыму

Путин подписал закон, продлевающий особый порядок сделок с недвижимостью в Крыму

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который продлевает до 1 января 2023 года действие особого порядка сделок по недвижимости в Крыму и Севастополе.

Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова сообщала, что сейчас действие особенностей применения законодательства РФ в Крыму и Севастополе в этой сфере установлен до 1 января 2019 года.

Парламентарий отметила, что одобрение закона позволит окончить мероприятия по интеграции Крыма в экономическую и правовую систему РФ.

Закон начнет действовать с 1 января 2019 года.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #крым #закон

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