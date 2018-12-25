Путин подписал закон, продлевающий особый порядок сделок с недвижимостью в Крыму

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который продлевает до 1 января 2023 года действие особого порядка сделок по недвижимости в Крыму и Севастополе.

Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова сообщала, что сейчас действие особенностей применения законодательства РФ в Крыму и Севастополе в этой сфере установлен до 1 января 2019 года.

Парламентарий отметила, что одобрение закона позволит окончить мероприятия по интеграции Крыма в экономическую и правовую систему РФ.

Закон начнет действовать с 1 января 2019 года.