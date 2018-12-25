Вертолет губернатора мексиканского штата Пуэбла разбился в Мексике, пятеро погибших

Пять человек погибли в Мексике во вторник в результате крушения вертолета, на котором летела губернатор штата Пуэбла Марта Эрика Алонсо.

Об этом сообщают власти штата, выражая свои соболезнования.

Помимо губернатора Марты Эрики Алонсо Идальго, в вертолете находился ее муж – парламентский координатор Партии национального действия в Сенате Мексики Рафаэль Морено Валье, помощник сенатора Эктор Бальтасара Мендоса и два пилота – Роберто Коппе Обрегон и Марко Антонио Тавера Ромеро. Все они погибли.

Также в коммюнике говорится, что трагедия произошла в муниципалитете Коронанго накануне 24 декабря.

По предварительной версии МВД, причиной крушения вертолета, который летел из штата Пуэбла в Мехико, стала техническая неисправность.