Путин подписал закон о повышении МРОТ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ. В 2019 году рост минимальной оплаты труда в среднем по России на 117 рублей. Документ опубликован портале правовой информации.
Ранее правительство предложило увеличить размер МРОТ, учитывая, что с 1 января следующего года и далее ежегодно МРОТ будет устанавливаться в размере 100% величины прожиточного минимума в целом по РФ за второй квартал предыдущего года. Закон устанавливает МРОТ с 1 января 2019 года в сумме 11 280 рублей, что и составляет 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране за второй квартал 2018 года.
Повышение МРОТ в 2019 году составит 117 рублей (рост составил 1,048%) по отношению к установленному с 1 мая текущего года (11 тысяч 163 рубля).