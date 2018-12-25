Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ. В 2019 году рост минимальной оплаты труда в среднем по России на 117 рублей. Документ опубликован портале правовой информации.

Ранее правительство предложило увеличить размер МРОТ, учитывая, что с 1 января следующего года и далее ежегодно МРОТ будет устанавливаться в размере 100% величины прожиточного минимума в целом по РФ за второй квартал предыдущего года. Закон устанавливает МРОТ с 1 января 2019 года в сумме 11 280 рублей, что и составляет 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране за второй квартал 2018 года.