Слуанов: Путин и Лукашенко обсудили совместные действия в области ценообразования на энергоресурсы
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, о чем говорили президенты РФ и Белоруссии в ходе прошедших в Кремле четырехчасовых переговоров.
По словам Силуанова лидеры обсудили изменения в налоговом законодательстве, а также совместные шаги в области ценообразования на энергетические ресурсы.
«Затрагивалась повестка двусторонних отношений, в первую очередь мы обсуждали изменения, которые в следующем году будут происходить в налоговом законодательстве России, и наши планы по изменениям в области налогообложения нефтегазового сектора», - рассказал первый вице-премьер.
Напомним: ранее СМИ сообщили, что переговоры президентов России и Белоруссии в Кремле продлились с небольшими перерывами почти четыре часа.