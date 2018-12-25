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19:53   25 Декабря 2018
Россия

Рухнувший в Дагестане мост починят

Рухнувший в Дагестане мост починят

Мост, который обрушился в дагестанском городе Буйнакске 25 декабря, восстановят. Причины ЧП сейчас выясняются.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя «Управления автомобильных дорог Республики Дагестан» Тагира Азаева. По его словам, к месту инцидента вызваны проектировщики для комплексной проверки.

Он добавил, что причины обрушения моста могут стать известны не раньше завтрашнего утра. Непосредственно проект является дагестанским, а вот пролетные строения проектировала фирма из Москвы.

Азаев сообщил, что сейчас уже разбирают упавшее строение. Тяжелая работа выполняется вместе с сотрудниками МЧС.

По предварительной информации, во вторник во время заливки бетона рухнул строящийся дорожный мост в Буйнакске. Из-за этого пострадали трое рабочих. Они госпитализированы. СК РФ возбудил уголовное дело.

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Автор: Арсений Аскольский
#дагестан #чп #мост

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