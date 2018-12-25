Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Закон о рыбалке утвержден

Закон о рыбалке утвержден

 Путин выступил за создание реестра иммигрантов

Путин выступил за создание реестра иммигрантов
Новые санкции России коснулись украинских оборонных и энергетических компаний

Новые санкции России коснулись украинских оборонных и энергетических компаний

 Медведев расширил санкционный список по Украине

Медведев расширил санкционный список по Украине
ФРГ: «Северный поток-2» сделает РФ и ЕС обоюдно зависимыми

ФРГ: «Северный поток-2» сделает РФ и ЕС обоюдно зависимыми

 ПВО САР отразили воздушную атаку

ПВО САР отразили воздушную атаку
Закон о рыбалке утвержден

Закон о рыбалке утвержден

 Путин выступил за создание реестра иммигрантов

Путин выступил за создание реестра иммигрантов
Новые санкции России коснулись украинских оборонных и энергетических компаний

Новые санкции России коснулись украинских оборонных и энергетических компаний

 Медведев расширил санкционный список по Украине

Медведев расширил санкционный список по Украине
ФРГ: «Северный поток-2» сделает РФ и ЕС обоюдно зависимыми

ФРГ: «Северный поток-2» сделает РФ и ЕС обоюдно зависимыми

 ПВО САР отразили воздушную атаку

ПВО САР отразили воздушную атаку
19:43   25 Декабря 2018
Весь мир

NASA продолжит отправлять астронавтов на МКС на «Союзах»

NASA продолжит отправлять астронавтов на МКС на «Союзах»

Американское космическое агентство (NASA) намерено продолжать отправку американских астронавтов на МКС на кораблях «Союз» после истечения срока контракта между РФ и США в 2019 году и возобновления полетов американских пилотируемых кораблей. Об этом заявила представитель анетства Стефани Ширхольц.

«Высшее руководство NASA выразило намерение отправлять американских членов экипажа на «Союзах» после 2019 года, как и российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях», — цитирует Ширхольц портал Space.com.

В 2016 году Nasa через корпорацию Boeing приобрело у Ракетно-космической корпорации «Энергия» пять мест в кораблях «Союз», предназначенных для доставки астронавтов на МКС. Контрактные обязательства России завершатся в апреле 2019 года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Вячеслав Каширин
#космос #общество #весь мир #союз #nasa

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...