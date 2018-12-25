NASA продолжит отправлять астронавтов на МКС на «Союзах»

Американское космическое агентство (NASA) намерено продолжать отправку американских астронавтов на МКС на кораблях «Союз» после истечения срока контракта между РФ и США в 2019 году и возобновления полетов американских пилотируемых кораблей. Об этом заявила представитель анетства Стефани Ширхольц.

«Высшее руководство NASA выразило намерение отправлять американских членов экипажа на «Союзах» после 2019 года, как и российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях», — цитирует Ширхольц портал Space.com.