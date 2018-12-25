Израиль обнаружил четыре туннеля на границе с Ливаном — Нетаньяху

Военные Израиля почти закончили операцию по поиску и уничтожению диверсионных туннелей, которые возводило ливанское движение «Хезболлах».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на израильского премьера Биньямина Нетаньяху. По его словам, израильская сторона нашла под северной границей четыре и нейтрализовали по меньшей мере два туннеля. Они были предназначены для заброски боевиков на территорию Израиля.

Операция под названием «Северный щит» проходит в виде инженерных работ на территории еврейского государства. При этом армия, опасаясь ответных действий «Хезболлах», привела в боеготовность части северного округа.