Ситуация с участием России в ПАСЕ прояснится не позднее весны — Слуцкий
Вопрос роли России в Парламентской ассамблее Европы (ПАСЕ) прояснится не позднее весны следующего года. Об этом заявил журналистам председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
«Россия останется членом Совета Европы, но не будет работать в ПАСЕ. Лично я являюсь противником выхода из международных организаций, любая из них, а особенно такая широкоохватная, как Совет Европы, дает России мощную площадку для продвижения своих интересов. Но что касается ПАСЕ, изменений наших позиций нет».
В апреле 2014 года российская делегация в ПАСЕ была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году европейские парламентарии дважды ставили вопрос о восстановлении полномочий делегации, но санкции лишь ужесточались. В результате делегация заявила об отказе работать на условиях, когда российские парламентарии не имеют права голоса. В 2016–2018 годах Россия не стала подавать заявку на подтверждение полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.