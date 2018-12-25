Ситуация с участием России в ПАСЕ прояснится не позднее весны — Слуцкий

Вопрос роли России в Парламентской ассамблее Европы (ПАСЕ) прояснится не позднее весны следующего года. Об этом заявил журналистам председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

«Россия останется членом Совета Европы, но не будет работать в ПАСЕ. Личн о я являюсь противником выхода из международных организаций, любая из них, а особенно такая широкоохватная, как Совет Европы, дает России мощную площадку для продвижения своих интересов. Но что касается ПАСЕ, изменений наших позиций нет».