Президенты Путин и Лукашенко завершили четырехчасовые переговоры в Кремле

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле с небольшими перерывами и сменой форматов продолжались почти четыре часа.

Об этом сообщает агентство ТАСС, отмечая, что в российско-белорусских переговорах участие приняли расширенные делегации. В состав российской делегации вошли министр финансов РФ Антон Силуанов, глава МИД Сергей Лавров, глава МЭР Максим Орешкин, вице-премьер Дмитрий Козак и посол России в Белоруссии Михаил Бабич. Белорусская делегация включала в себя двух вице-премьеров Игоря Петришенко и Игоря Лященко, министра финансов Белоруссии Максима Ермоловича, главу МИД Владимира Маке и посла Белоруссии в России Владимира Семашко.

В самом начале переговоров президент России Владимир Путин предложил белорусскому коллеге Александру Лукашенко провести их в многоступенчатом формате:

«Я предлагаю такой порядок: мы послушаем, как наши коллеги работали, потом дадим возможность делегациям еще пообщаться, а вас я хочу потом еще отдельно пригласить на рабочий предновогодний обед».

После того, как переговоры в составе делегаций завершились, Путин сделал перерыв, во время которого позвонил тяжелобольному мальчику – 15-летнему Арслану Каипкулову, которому пообещал исполнить желание в рамках благотворительного проекта «Мечтай со мной». По завершении разговора с мальчиком Путин продолжил переговоры с Лукашенко в ходе рабочего обеда.

Как отмечают наблюдатели, наиболее острым вопросом, который обсуждался в ходе переговоров, оказалась тема финансовых потерь Белоруссии от российского налогового маневра. Россию же особенно волнует вопрос нарушения Минском таможенного режима в рамках Союзного государства.