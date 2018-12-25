В Петербурге сменили инвестиционного главу и политику

В Смольном первая громкая отставка со времен ухода Георгия Полтавченко. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов освободил от должности Ирину Бабюк, занимавшую с 2012 года пост главы комитета по инвестициям.

«Исполнять обязанности руководителя Комитета по инвестициям назначен Евгений Васильев», - говорится в сообщении на сайте администрации Петербурга.

Причины отставки Бабюк не уточняются. Но претензий к работе комитета под ее руководством накопилось достаточно. Фракция «Справедливой России» в ЗакСе Петербурга месяц назад призывала Беглова снять Бабюк достаточно экзотическим способом: комитет расформировать, а его полномочия распределить между другими органами власти.

«Абсолютно бесполезный комитет и его глава», - заверял «Политику Сегодня» депутат ЗакСа Алексей Ковалев.

В примеры народный избранник приводил «чехарду» с Конюшенным ведомством, в которое Бабюк не пускала ни музейщиков, ни реставраторов, в ожидании мифических инвесторов, «Аэроэкспресс» до Пулково, который уже несколько лет в головах чиновников разными путями доставляет пассажиров в аэропорт, новый зоопарк, который отказавшись строить в Юнтолово, примеряют в Ржевском лесопарке, проект океанариума в парке Интернационалистов.

«Инвестиционные инициативы, с которыми выступает комитет, зачастую носили непродуманный и даже авантюрный по отношению к горожанам характер, а проекты в рамках ГЧП в своем большинстве приносят убытки городскому бюджету и налагают дополнительное финансовое бремя на жителей города», - отмечали авторы призыва.

Инвестиционную политику Петербурга за несколько часов до увольнения Бабюк в Смольном пересмотрели. Приоритетом стало производство, с проектами которого комитет с прошлым руководителем не справлялся. Не в части удержания - как примеры Tikkurila из-за обещанных ей налоговых льгот в Ленобласти перемещает две площадки из Петербурга, петербургский производитель фильтров для воды «Аквафор» и вовсе уезжает в Эстонию, так и привлечения - особая экономическая зона «Санкт-Петербург» лишь пятая в рейтинге среди всей России.