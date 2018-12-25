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19:29   25 Декабря 2018
Весь мир

Трамп: правительство США не начнет работу, пока демократы не проголосуют за деньги для стены

Трамп: правительство США не начнет работу, пока демократы не проголосуют за деньги для стены

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что правительство США не продолжит работу, пока демократы в Конгрессе не проголосуют за выделение денег на строительство стены на границе с Мексикой. 

Слова Трампа после видеоконференции к военным США расквартированным за рубежом, приводит агентство Reuters. Президент США вновь заявил, что стена станет барьером для людей, которые проникают в страну вместе с наркотиками.

Трамп подчеркнут, что при отсутствии стены правительство не возобновит работу. 

Американские законодатели все еще не приняли бюджет на 2019 финансовый год, который в США начался еще 1 октября. Его надо было утвердить до 21 декабря, но обе палаты Конгресса так и не смогли принять компромиссную резолюцию, которая бы позволила временно избежать закрытия ведомств.

Без финансирования теперь осталась около четверти правительства: Госдеп минфин, минторг и министерство внутренней безопасности.

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Автор: Арсений Аскольский
#трамп #конгресс

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