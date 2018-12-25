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19:17   25 Декабря 2018
Россия

Крым введет дифференцированные тарифы на питьевую воду в 2019 году

Крым введет дифференцированные тарифы на питьевую воду в 2019 году

Крымские парламентарии на заседании 25 декабря приняли постановление о поэтапном вводе дифференцированных тарифов на питьевую воду для населения с 2019 года, исходя из норм ее потребления.

Об этом сообщает ТАСС. Ранее в октябре глава республики Сергей Аксенов сообщал в Facebook, что в следующем году льготные тарифы на водоотведение и питьевую воду сохранятся, несмотря на увеличение НДС.

По словам врио министра ЖКХ Крыма Энвера Аблаева, для тех, кто потребляет свыше норматива, предлагается применять приметить повышенный коэффициент. По его словам, повышение тарифа может затронуть около 15% населения.

Республика Крым испытывает проблемы с водоснабжением и орошением земель с 2014 года. Тогда Киев в одностороннем порядке перекрыл воду из Херсонской области.

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Автор: Арсений Аскольский

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