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19:21   25 Декабря 2018
Ближнее зарубежье

Новые санкции России коснулись украинских оборонных и энергетических компаний

Новые санкции России коснулись украинских оборонных и энергетических компаний

Ряд оборонных и энергетических предприятий Украины пополнили расширенный санкционный список, опубликованный ранее во вторник на сайте российского правительства.

Об этом во вторник сообщает агентство ТАСС. В частности, под российские санкции попали военное предприятие «Уерспецэкспорт», концерн «Укроборонпром», Государственный экспортно-импортный банк Украины и публичное акционерное общество «Центрэнерго».

После расширения список украинских юридических лиц, попавших под российские санкции, насчитывает 75 компаний.

Кроме того, российские санкции введены против ряда физических лиц: главы ГУ разведки украинского Министерства обороны Василия Бурбы, мэра Одессы Геннадия Труханова, депутата Верховной Рады от Оппозиционного блока» Александра Вилкулы, первого заместителя главы МВД Украины Сергея Ярового, а также целого перечня депутатов, входящих в правящий «Блок Петра Порошенко», в партию «Самопомощь» и других чиновников.

Всего санкционный список России после его расширения включает в себя имена 567 человек.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #украина #санкции #список

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