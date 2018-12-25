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18:58   25 Декабря 2018
Россия

Мединский оценил динамику работы киностудии «Союзмультфильм»

Мединский оценил динамику работы киностудии «Союзмультфильм»

Чистая прибыль киностудии «Союзмультфильм» увеличилась за последние шесть лет на 6%. Число фильмов за аналогичный период выросло на 80%.

Об это написал в своем Twitter-аккаунте министр культуры РФ Владимир Мединский. Он добавил, что в производстве 186 фильмов.

«Союзмультфильм» является крупнейшей советской студией мультипликационного кино. 

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Автор: Арсений Аскольский
#мединский #союзмульфильм

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