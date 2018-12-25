Мединский оценил динамику работы киностудии «Союзмультфильм»

Чистая прибыль киностудии «Союзмультфильм» увеличилась за последние шесть лет на 6%. Число фильмов за аналогичный период выросло на 80%.

Об это написал в своем Twitter-аккаунте министр культуры РФ Владимир Мединский. Он добавил, что в производстве 186 фильмов.

К/с «Союзмультфильм» показала положит. динамику: выручка +14%, чистая прибыль +6%. В производстве 186 фильмов, рост +80% за 6 лет. pic.twitter.com/gyW5IvDcji — Владимир Мединский (@medinskiy_vr) 25 декабря 2018 г.

«Союзмультфильм» является крупнейшей советской студией мультипликационного кино.