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18:56   25 Декабря 2018
Весь мир

NASA и после 2019 года продолжит отправлять астронавтов на МКС на российских «Союзах»

NASA и после 2019 года продолжит отправлять астронавтов на МКС на российских «Союзах»

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космоса хотело бы продолжать отправлять своих астронавтов на Международную космическую станцию на российских кораблях «Союз» и после того, как у Штатов появятся собственные пилотируемые космические аппараты.

Об этом во вторник сообщает американское специализированное издание Space.com.

При этом портал приводит слова официального представителя NASA Стэфани Ширхольц о том, что в американском космическом агентстве хотели бы также отправлять российских космонавтов на МКС при помощи своих аппаратов, после того, как те завершат испытания.

При этом она подтвердила, что глава департамента пилотируемых аппаратов NASA Уильям Герстенмайер и высшее руководство космического агентства обозначили планы продолжать отправлять своих членов экипажа МКС после 2019 года отправлять на «Союзах» и россиян – своими новыми пилотируемыми кораблями, продолжив при этом отправку на Международную космическую станцию смешанных российско-американских экипажей.

NASA и после 2019 года продолжит отправлять астронавтов на МКС на российских «Союзах»

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Автор: Александр Люблинский
#космос #nasa #мкс #союзы #экипажи

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