Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Закон о рыбалке утвержден

Закон о рыбалке утвержден

 Путин выступил за создание реестра иммигрантов

Путин выступил за создание реестра иммигрантов
Новые санкции России коснулись украинских оборонных и энергетических компаний

Новые санкции России коснулись украинских оборонных и энергетических компаний

 Медведев расширил санкционный список по Украине

Медведев расширил санкционный список по Украине
ФРГ: «Северный поток-2» сделает РФ и ЕС обоюдно зависимыми

ФРГ: «Северный поток-2» сделает РФ и ЕС обоюдно зависимыми

 ПВО САР отразили воздушную атаку

ПВО САР отразили воздушную атаку
Закон о рыбалке утвержден

Закон о рыбалке утвержден

 Путин выступил за создание реестра иммигрантов

Путин выступил за создание реестра иммигрантов
Новые санкции России коснулись украинских оборонных и энергетических компаний

Новые санкции России коснулись украинских оборонных и энергетических компаний

 Медведев расширил санкционный список по Украине

Медведев расширил санкционный список по Украине
ФРГ: «Северный поток-2» сделает РФ и ЕС обоюдно зависимыми

ФРГ: «Северный поток-2» сделает РФ и ЕС обоюдно зависимыми

 ПВО САР отразили воздушную атаку

ПВО САР отразили воздушную атаку
18:28   25 Декабря 2018
Россия

Беглов снял с должности председателя комитета по инвестициям Петербурга

Беглов снял с должности председателя комитета по инвестициям Петербурга

Временно исполняющий обязанности главы Петербурга Александр Беглов освободил от должности председателя комитета по инвестициям Ирину Бабюк. И.о. руководителя назначен зампредседателя комитета Евгений Васильев.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Петербурга.

37-летняя Ирина Бабюк руководила городским комитетом по инвестициям с октября 2012 года. До этого она занимала пост заместителя председателя, возглавляла Петербургское агентство прямых инвестиций.

Ранее Белгов на заседании правительства заявил, что недоволен уровнем реализуемых в городе инвестиционных проектов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#петербург #инвестиции #беглов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...