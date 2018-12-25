Беглов снял с должности председателя комитета по инвестициям Петербурга

Временно исполняющий обязанности главы Петербурга Александр Беглов освободил от должности председателя комитета по инвестициям Ирину Бабюк. И.о. руководителя назначен зампредседателя комитета Евгений Васильев.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Петербурга.

37-летняя Ирина Бабюк руководила городским комитетом по инвестициям с октября 2012 года. До этого она занимала пост заместителя председателя, возглавляла Петербургское агентство прямых инвестиций.

Ранее Белгов на заседании правительства заявил, что недоволен уровнем реализуемых в городе инвестиционных проектов.