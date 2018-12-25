СМИ уличили «бизнесмена» Дмитрия Потапенко в некомпетентности

Дмитрий Потапенко всюду представляется экономическим экспертом, общественным омбудсменом по защите микробизнеса. На деле же этот человек достиг не таких больших успехов. Некоторые СМИ предполагают, что в своей деятельности Потапенко нарушил валютное и налоговое законодательства.

Биография Потапенко весьма интересна, отметил «360». Согласно информации в интернете, до «карьеры» бизнесменом Дмитрий поработал санитаром в морге, телохранителем и директором казино. После этого внезапно занял должность вице-президента по продажам компании Grundig в странах Балтии. Далее Потапенко руководил сетями «Карусель» и «Пятерочка». Но это было 10 лет назад.

Сейчас Потапенко основал международную компанию Management Development Group» (MDG), род ее занятий не ясен. Сам Дмитрий говорит, что в штате организации работают более 7,5 тысячи человек, а представительства MDG есть в Бельгии, Болгарии, Чехии и КНР. Проверить информацию на подлинность непросто, как и то, руководил ли Потапенко «Пятерочкой» или просто раскладывал товары в магазине.

Общественность о Дмитрие Потапенко узнала после его выступления на Московском экономическом форуме в 2015 году. Тогда «предприниматель» раскритиковал эмбарго на продукты. В последнее время Потапенко замечают вместе с экс-кандидатом в президенты РФ Павлом Грудининым. Последний перед выборами часто фигурировал в разного рода скандалах.

Потапенко не одобряет любые шаги государства в экономике и работу государственных органов. Он упрекает министров, премьера и даже президента в некомпетентности. Собственную подкованность в той же экономике Потапенко подтвердить не может. Например, Дмитрий уличал правительство в ненужности переговоров с нефтяными компаниями, а также призвал приостановить повышение цен на бензин. Больше похоже на популизм, нежели на слова эксперта в области.

Бизнесменам Потапенко советует «нырять в песок» и поменьше отсвечивать. Делать это необходимо, чтобы «не попасть под раздачу». Такие призывы в деятельности Потапенко можно проследить во многих местах. Дмитрий призывает уклоняться от налогов и скрывать реальные доходы.

Неизвестно, выплачивает ли «бизнесмен» налог с мастер-классов, поскольку до сих пор нет официальной информации о доходах с его тура с лекциями. По данным ЦИК России на 2016 год, Потапенко никогда не имел стабильного и серьезного заработка. В последний раз, баллотируясь в Думу, Дмитрий указал доход в 650 тысяч рублей.

В декларации он указал, что имеет в собственности две квартиры, два автомобиля и мотоцикл. Возможно, что Потапенко скрывает доходы, которых, может быть, вовсе и нет. Ведь не просто так он просит перечислять деньги на электронный кошелек на поддержку проектов.