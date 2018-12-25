Путин пригласил тяжелобольного подростка из Башкирии на экскурсию по праздничной Москве

Президент РФ Владимир Путин созвонился с 15-летним школьником из башкирского города Сибай Арсланом Каипкуловым, которому помог исполнить мечту — снять видеоролик про борт №1. Об этом сообщает РИА Новости.

Во вторник Арслан посетил самолет президента. После этого Путин позвонил ему. Глава государства поинтересовался, сколько времени тот находистя в столице, успел ли посмотреть что- либо, кроме самолета. Школьник рассказал, что собирается ехать в Подмосковье на реабилитацию. Президент предложил ему сначала побыватьна экскурсии по предновогодней Москве. Попросив передать трубку матери, Путин сказал:

«Если вы не против, то это было бы интересно и вам, и ему».

Он также пожелал семье хорошего Нового года, а мама Арслана сказала, что президента ждет подарок.

«Шарфик? С удовольствием, спасибо, мне очень приятно», — поблагодарил глава государства.

5 декабря Путин принял участие в форуме добровольцев России. Он осмотрел стенды благотворительных проектов, а на одном из них — проект «Мечтай со мной» — забрал все оставшиеся пять конвертов, в которых были записки детей об их заветной мечте.