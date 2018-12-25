ЕЕК призвал ужесточить за антисемитские выходки среди футбольных фанатов

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) обратился к национальным и международным футбольным организациям ужесточить наказание болельщиков за проявление антисемитизма. Об этом сообщает пресс-служба ЕЕК.

Поводом для обращения послужила песня фанатов бельгийского футбольного клуба «Брюгге». В опубликованном в сети видео они поют песню о сожжении евреев.

Как заявил президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор, его еврейскую общественность шокирует, что в XXI веке европейцы с гордостью поют об убийствах евреев и прославляют нацистов. По его мнению, ситуация с антисемитизмом в футболе ухудшается, поскольку хулиганы уверены, что любая их выходка такого рода сойдет им с рук.

Также он напомнил об инциденте с фанатами британского «Челси». 13 декабря они пели антисемитские песни на матче Лиги Европы в Будапеште. Через несколько дней болельщики задержаны в Великобритании. По словам Кантора, в футболе и вообще в спорте следует полностью искоренить расизм и предрассудки, но антисемитские песни имеют особенно жестокий характер, так как содержат призыв к прямому геноциду, что должно караться максимально жестко.