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18:44   25 Декабря 2018
Весь мир

ЕЕК призвал ужесточить за антисемитские выходки среди футбольных фанатов

ЕЕК призвал ужесточить за антисемитские выходки среди футбольных фанатов

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) обратился к национальным и международным футбольным организациям ужесточить наказание болельщиков за проявление антисемитизма. Об этом сообщает пресс-служба ЕЕК.

Поводом для обращения послужила песня фанатов бельгийского футбольного клуба «Брюгге». В опубликованном в сети видео они поют песню о сожжении евреев.

Как заявил президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор, его еврейскую общественность шокирует, что в XXI веке европейцы с гордостью поют об убийствах евреев и прославляют нацистов. По его мнению, ситуация с антисемитизмом в футболе ухудшается, поскольку хулиганы уверены, что любая их выходка такого рода сойдет им с рук.

Также он напомнил об инциденте с фанатами британского «Челси». 13 декабря они пели антисемитские песни на матче Лиги Европы в Будапеште. Через несколько дней болельщики задержаны в Великобритании. По словам Кантора, в футболе и вообще в спорте следует полностью искоренить расизм и предрассудки, но антисемитские песни имеют особенно жестокий характер, так как содержат призыв к прямому геноциду, что должно караться максимально жестко.

«Когда люди поют о сжигании евреев в газовых камерах, они заслуживают обвинения в подстрекательстве к насилию, а не задержания на непродолжительное время или простого запрета посещать матчи», — уверен глава ЕЕК.

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Автор: Вячеслав Каширин
#футбол #политика #весь мир #антисемитизм #еек

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