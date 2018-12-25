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18:29   25 Декабря 2018
Россия

Режим «черного неба» ввели в двух городах Красноярского края

Режим «черного неба» ввели в двух городах Красноярского края

Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среду ввел в двух городах Красноярского края режим неблагоприятных метеоусовий I степени.

Сообщение о введении в Красноярске и Назарове так называемого режима «черного неба» во вторник опубликовано на сайте ведомства. Об этом сообщает РИА Новости.

«С 19:00 (15:00 по московскому времени) 25 декабря 2018 года до 19:00 (15:00 московскому времени) 28 декабря 2018 года на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», - говорится в объявлении.

По городу Назарову на западе Красноярской области вынесено аналогичное предупреждение.

В течение 2018 года в Красноярске неоднократно вводился режим «черного неба». В это время в городе, по словам местных жителей, встает серый туман и ощущается неприятный запах. 

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Автор: Александр Люблинский
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