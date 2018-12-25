Глава Саратовской области раскритиковал коммунальные службы за работу во время снегопада

Саратовский губернатор Валерий Радаев раскритиковал работу коммунальщиков во время обрушившегося на регион снегопада. По его словам, от падения наледи с крыш уже пострадали пять человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы области по итогам совещания по уборке снега. Саратов стоит в длинных пробках почти круглые сутки, заявил губернатор.

Радаев подчеркнул, что о приближающемся снегопаде было известно, но службы показали непрофессионализм и не смогли организовать системную работу.

Губернатор пригрозил чиновникам, что они лишатся своих должностей, если число пострадавших увеличится. Радаев также предложил закупить 40 мобильных тракторов «Беларус» для расчистки дворов. Сообщается, что новую технику в январе передадут Саратову и Энгельсу.