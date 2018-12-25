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18:00   25 Декабря 2018
Россия

Путин посмотрит свое интервью 17-летней Регине Парпиевой

Путин посмотрит свое интервью 17-летней Регине Парпиевой

Президент РФ Владимир Путин побеседовал с 17-летней Региной Парпиевой из проекта «Мечтай со мной» 20 декабря. Политик попросил пресс-секретаря Дмитрия Пескова показать запись встречи.

Путин, говоря о проекте «Мечтай со мной», признался, что пока не видел своего интервью для Регины. Президент попросил Пескова поделиться записью. Девушку он назвал красавицей.

В начале декабря Владимир Путин посетил форум добровольцев и осмотрел стенды благотворительных проектов, в том числе проекта «Мечтай со мной». Организация исполняет желания больных детей. Президент собрал все пять конвертов, которые тогда оставались на стенде. В одном из них Регина Парпиева рассказала, что хочет взять интервью у российского лидера. Путин дал интервью Регине после пресс-конференции 20 декабря.

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Автор: Павел Никифоров
#путин #политика #парпиева

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