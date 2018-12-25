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17:54   25 Декабря 2018
Россия

Путин исполнил мечту тяжелобольного подростка снять ролик про борт №1

Путин исполнил мечту тяжелобольного подростка снять ролик про борт №1

Президент РФ Владимир Путин исполнил желание из четвертого из пяти конвертов, которые он взял со стенда проекта волонтеров «Мечтай со мной» — 15-летний Арслан Каипкулов снял видеоролик про борт №1. Подросток сам рассказал об этом журналистам.

Во вторник Арслан, прилетевший в Москву из Башкирии с мамой, посетил самолет президента России. Журналистам он сказал:

«Это самый секретный самолет страны, для меня честь попасть на него».

5 декабря Путин посетил форум добровольцев России, где, в частности, осмотрел стенды благотворительных проектов. В проекте «Мечтай со мной» каждому желающему предлагалось исполнить желание ребенка, выбрав конверт, прикрепленный к стенду. На момент прихода Путина там осталось пять конвертов. Президент забрал их все.

Мечта Каипкулова стала четвертой из исполненных. Сначала президент помог воплотиться мечте Вероники, хотевшей увидеть мир кино изнутри. Вместе с семьей она побывала на Мосфильме, где для них провели экскурсию. Вторым стал Артема, который хотел увидеть Петербург с высоты птичьего полета. Ему организовали экскурсию на вертолете. Третья — 17-летняя Регина — взяла интервью у президента.

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Автор: Вячеслав Березниченко
#россия #путин #общество #мечтай со сной

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