Путин исполнил мечту тяжелобольного подростка снять ролик про борт №1

Президент РФ Владимир Путин исполнил желание из четвертого из пяти конвертов, которые он взял со стенда проекта волонтеров «Мечтай со мной» — 15-летний Арслан Каипкулов снял видеоролик про борт №1. Подросток сам рассказал об этом журналистам.

Во вторник Арслан, прилетевший в Москву из Башкирии с мамой, посетил самолет президента России. Журналистам он сказал:

«Это самый секретный самолет страны, для меня честь попасть на него».

5 декабря Путин посетил форум добровольцев России, где, в частности, осмотрел стенды благотворительных проектов. В проекте «Мечтай со мной» каждому желающему предлагалось исполнить желание ребенка, выбрав конверт, прикрепленный к стенду. На момент прихода Путина там осталось пять конвертов. Президент забрал их все.