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17:56   25 Декабря 2018
Россия

Три человека пострадали в Дагестане при обрушении моста

Три человека пострадали в Дагестане при обрушении моста

Минздрав республики Дагестан сообщает о том, что в результате обрушения недействующего моста в городе Буйнакск пострадали три человека.

«Состояние одного — тяжелое, состояние двух — средней степени тяжести. Доставлены в Буйнакскую больницу», - говорится в сообщении ведомства.

По информации источника в республиканских экстренных службах, которую приводит РИА Новости, причиной обрушения моста в Буйнакске стало нарушение правил строительства.

Подробности произошедшего уточняются.

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Автор: Александр Люблинский
#дагестан #пострадавшие #мост #обрушение #буйнакск

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