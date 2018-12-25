Три человека пострадали в Дагестане при обрушении моста

Минздрав республики Дагестан сообщает о том, что в результате обрушения недействующего моста в городе Буйнакск пострадали три человека.

«Состояние одного — тяжелое, состояние двух — средней степени тяжести. Доставлены в Буйнакскую больницу», - говорится в сообщении ведомства.

По информации источника в республиканских экстренных службах, которую приводит РИА Новости, причиной обрушения моста в Буйнакске стало нарушение правил строительства.

Подробности произошедшего уточняются.