Леонтьев назвал троллингом разговоры о корзинках с колбасками на Новый год

Видимо опять. Хотели узнать, правда ли, что поздравил чиновников корзинами с колбасой, как сообщают коллеги из The Bell.

- А вы сегодня в туалет по маленькому ходили? – поинтересовался Леонтьев в ответ.

- Это не имеет значения, – заметил журналист.

- А это тоже не имеет значения, – парировал представитель госкомпании и призвал прекратить «дешевый троллинг».

Мы и не думали. Троллить.

- Это дешевый троллинг, – настаивал Леонтьев. – Это не информация, это параша называется. Все! Хватит возиться в параше. Ну, ребята. Мне за вас стыдно. Новый год на носу, а вы в параше.

Таким образом, представитель госкомпании не подтвердил и не опровергнул информацию The Bell о том, что глава «Роснефти» Игорь Сечин поздравил федеральных чиновников с наступающими праздниками корзинами с колбасой. Как рассказал изданию один из обладателей подарка, помимо мясных деликатесов отправитель прислал паштет «От Иваныча», мандарины и вино.

Корзинка с колбасой стала мемом после ареста министра экономики Алексея Улюкаева, который получил аналогичный дар от главы «Роснефти» незадолго до задержания. Рядом с корзинкой силовики обнаружили у чиновника сумку с двумя миллионами долларов.

Суд признал Улюкаева виновным во взяточничестве. Ставший бывшим министр отправился в колонию строгого режима на восемь лет. Вины за собой не признал. На суде изрек «бойтесь данайцев, приносящих колбайцев» и посетовал, что в сумке не оказалось вина.