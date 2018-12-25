Глава Клинцов выплатил полмиллиона рублей фонду Карлова за поездку детей чиновников в Турцию

Деньги компенсируют затраты на участие детей чиновников в поездке в Турцию, заявил глава города Клинцы Олег Шкуратов. Сумму в 450 тысяч рублей политик перевел из собственных средств, пишет ТАСС.

Как ранее писали брянские СМИ, в марте этого года 50 детей поехали в турецкий город Демре. Поездку организовал фонд им. Карлова. Через несколько месяцев стало ясно, что среди поехавших в Турцию есть дети чиновников, хотя, как пишут СМИ, на их месте должны быть дети-инвалиды. Глава организации заявила, что поездку оплатила турецкая сторона.

Прокуратура при проверке обнаружила нарушения при отборе детей для поездки. Информацию никто не опубликовал на сайте органов местного самоуправления, ни в официальной городской газете, ни в любом другом, доступном для общественности месте. К тому же, руководство Клинцов не подписывало никаких правовых актов, утверждающих критерии и порядок отбора детей для поездки.

Глава Брянской области Александр Богомаз возмутился ситуацией и обещал наказать виновных и причастных. Уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова лично контролирует ситуацию с Клинцами. Глава фонда Карлова намерена обратиться в МВД по публикации о поездке детей в Турции, поскольку считает, что информация наносит ущерб репутации фонда.