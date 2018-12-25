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17:33   25 Декабря 2018
Россия

Отец Бутиной: Для оплаты адвоката россиянки нужно 30 миллионов рублей

Отец Бутиной: Для оплаты адвоката россиянки нужно 30 миллионов рублей

Долг за работу адвоката, который ведет дело россиянки Марии Бутиной, арестованной в США, составляет 30 миллионов рублей. Ее обвиняют в участии в заговоре с целью деятельности в пользу иностранного государства.

По словам отца девушки Валерия Бутина, адвокат уже долгое время работает без авансирования. Фонд Марии Бутиной для перечисления денег в ее поддержку, создан по инициативе адвоката Роберта Дрисколла.

Ранее стало известно, что россиянке продлили срок содержания в одиночной камере до 26 декабря. Напомним, 13 декабря Бутина в суде признала вину в участии в сговоре с целью нанести вред США. Суд принял ее признание и назначил следующее слушание на 12 февраля. 

Россиянку задержали в США в июле текущего года. Ей вменяют сговор с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при американском минюсте, а также непосредственно работу иноагентом.

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Автор: Арсений Аскольский
#суд #сша #бутина

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