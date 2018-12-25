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17:50   25 Декабря 2018
Россия

Власти Ленобласти намерены запустить поезд «Ласточка» из Петербурга в Тихвин

Власти Ленобласти намерены запустить поезд «Ласточка» из Петербурга в Тихвин

Власти Ленобласти собираются запустить скоростные поезда от Петербурга до Тихвина.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Александра Дрозденко. По его словам, «Ласточка» есть в планах у правительства, но окончательное решение зависит от РЖД и компании-перевозчика. 

Население Тихвина составляет более 57 тысяч человек, в городе есть машиностроительные, деревообрабатывающие и пищевые предприятия.

В начале декабря скоростные поезда начали ездить между Петербургом и городом Тосно в Ленобласти. Время в пути — 46 минут, обычная электричка едет час. 

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Автор: Арсений Аскольский

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