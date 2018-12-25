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Силуанов назвал проект ВСМ-трассы Москва-Казань нецелесообразным. Миниханов не обиделся

Силуанов назвал проект ВСМ-трассы Москва-Казань нецелесообразным. Миниханов не обиделся

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Силуанов назвал проект ВСМ-трассы Москва-Казань нецелесообразным. Миниханов не обиделся

Силуанов назвал проект ВСМ-трассы Москва-Казань нецелесообразным. Миниханов не обиделся

 Бутину могут освободить к январю, заявил отец россиянки

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17:22   25 Декабря 2018
Россия

Силуанов назвал проект ВСМ-трассы Москва-Казань нецелесообразным. Миниханов не обиделся

Силуанов назвал проект ВСМ-трассы Москва-Казань нецелесообразным. Миниханов не обиделся

Заявив о экономической нецелесообразности проекта высоко-скоростной трассы Москва-Казань, министр финансов Антон Силуанов не обидел власти Татарстана. Об этом заявил президент республики Рустам Миниханов на пресс-конференции.

Говоря об оценке Силуановым проекта, Миниханов сравнил ситуацию, когда регион просит финансирования проекта, с женой, которая просит купить ей новую шубу. И, по его словам, наступает момент, когда муж «должен грамотно отказать».

«Поэтому Антон Германович (Силуанов — ИА «ПС») так сказал, значит пока денег нет. Он нас не обидел», — сказал глава Татарстана.

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Автор: Вячеслав Каширин
#россия #экономика #силуанов #всм #миниханов

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