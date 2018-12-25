​​​​​​​Беглов назвал недопустимой ситуацию в сфере строительства соцобъектов в Петербурге

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, выступив во вторник на заседании правительства города, раскритиковал работу строительного блока за низкие темпы возведения социальных объектов, дорог и метро.

Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, Беглов обратил внимание на то, что детские сады, школы и поликлиники вводятся в эксплуатацию с большим отставанием от ранее назначенных сроков. В качестве примера, врио губернатора привел поликлинику в Красном селе, которая до сих пор не сдана, несмотря на то, что должна была быть построена еще в 2017 году, а детский сад в Невском районе, который должны были построить в 2016 году и сейчас возведен лишь на 50%.

Врио губернатора привел и другие цифры, указывающие на недопустимость сложившейся ситуации, в частности, он напомнил, что в период с 2016 года по 2018 в городе не достроены по 20 детских садов и школ, 18 диспансеров и поликлиник, шесть культурных объектов, четыре спортивных сооружения и три жилых дома. Все это, по словам Беглова отражается на качестве жизни петербуржцев, которые заработали деньги, которое петербургское правительство должно рачительно потратить.

«Я хотел бы обратить внимание председателя комитета по строительству на такое неудовлетворительное состояние строительного комплекса. И, безусловно, конечно, в зоне ответственности находится и вице-губернатор, который отвечает за эти вопросы», - подчеркнул Беглов, добавив, что в ситуации надо разобраться и какие-то вещи - переформатировать.

Также исполняющий обязанности градоначальника указал на низкие темпы строительства дорог, развязок и метро. По его словам, участок Богатырского проспекта протяженностью 1,2 километра реконструируется уже пять лет, и работы до сих пор не закончены. Ситуацию в строительстве Петербургского метрополитена Беглов назвал безобразием, добавив, что этими болевыми точками необходимо заняться уже сегодня.