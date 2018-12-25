Бутину могут освободить к январю, заявил отец россиянки

Адвокат арестованной в Соединенных Штатах россиянки Марии Бутиной хочет добиться ее освобождения к январю.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление отца студентки Валерия Бутина. По его словам, защита не дает точных прогнозов, но есть стратегия, которая применяется в судебном процессе. Отец ее одобряет.

Ранее стало известно, что администрация американской тюрьмы, где сидит россиянка, продлила срок ее содержания в изоляторе до 26 декабря.