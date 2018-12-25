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17:18   25 Декабря 2018
Россия

Бутину могут освободить к январю, заявил отец россиянки

Бутину могут освободить к январю, заявил отец россиянки

Адвокат арестованной в Соединенных Штатах россиянки Марии Бутиной хочет добиться ее освобождения к январю. 

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заявление отца студентки Валерия Бутина. По его словам, защита не дает точных прогнозов, но есть стратегия, которая применяется в судебном процессе. Отец ее одобряет.

Ранее стало известно, что администрация американской тюрьмы, где сидит россиянка, продлила срок ее содержания в изоляторе до 26 декабря.

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Автор: Арсений Аскольский
#суд #защита #бутина

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