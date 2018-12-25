Опубликован демо-вариант тестов заочного этапа конкурса «Лидеры России»

СМИ узнали об этом в пресс-службе автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия — страна возможностей».

Посмотреть варианты тестов можно на сайте организации. Задания взяты из банка вопросов для конкурса сезона 2018-2019 годов, отметила пресс-служба.

Вопросы в последующих этапах конкурса не будут повторять заданий из демо-версии теста. Речь также идет о контрольном тестировании, которое ждет всех участников полуфинала.

Организаторы сообщили, что демонстрационная версия теста состоит из трех блоков. Первая часть проверяет возможности числовых и вербальных способностей и абстрактное мышление. На втором этапе проверяются общие знания по географии, культуре, литературе, языку и истории России. Третий блок выявит способности к управлению — вопросы на скорость мышления и способность к анализу разных ситуаций.