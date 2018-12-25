Ситуация на рынке нефти стабилизируется в течение первого полугодия — Новак

Несмотря на текущую волатильность и снижение цен на нефть в результате сделки ОПЕК+ и традиционного роста спроса в летний период, ситуация на рынке стабилизируется в течение первого полугодия 2019 года. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

В интервью телеканалу «Россия 24» министр отметил, что в конце года наблюдается очень волатильный рынок и значительное колебание цен. Цена нефти упала в октябре с 85 до 55 долларов, и даже снижалась до 52 долларов. Новак пояснил, что на цену влияют как снижение спроса, так и замедление экономической активности в зимний период. Также влияние оказывают и нефундаментальные факторы — волатильность на фондовых биржах и закрытие финансовыми игроками позиций под конец года.

Новак полагает, что в течение первого полугодия в результате совместных действий, которые были закреплены декабрьским соглашением в Вене между странами ОПЕК и ОПЕК+, ситуация будет более сбалансированной.

«Летом будет традиционный рост спроса. Поэтому рынок, я считаю, будет более сбалансированный», — отметил министр.

При этом он подчеркнул, что давать прогноз уровня цен на нефть в 2019 году пока сложно, так как на рынок влияет не только баланс спроса и предложения, но и спекулятивные факторы. По его словам, какой будет ситуация на рынке, покажет первый квартал.