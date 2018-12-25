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17:08   25 Декабря 2018
Россия

Беглов посетил в Петербурге строевой смотр сил и средств МЧС

Беглов посетил в Петербурге строевой смотр сил и средств МЧС

Смотр спасателей МЧС России прошел во вторник в Санкт-Петербурге. Учения посетил временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы Александр Беглов, который поздравил спасателей с наступающим Новым годом и выступил с приветственной речью.

Отмечается, что строевой смотр проводится петербургским Главным управлением МЧС России для обеспечения безопасности на водных объектах в зимний период.

Как сообщает новостной портал iReactor, врио губернатора поблагодарил спасателей за работу по предупреждению петербургских рыбаков о том, что до середины января 2019 года выход на лед запрещен.

«Лед пока ещё тонкий, поэтому нужно внимательно следить за обстановкой на реке и заливе. Впереди вас ждёт тяжелая работа», - добавил Беглов.

Также он высоко оценил результаты смотра, поставив спасателям «четыре с плюсом».

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Автор: Александр Люблинский
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