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16:51   25 Декабря 2018
Россия

Александр Федорчук возглавил департамент железнодорожного транспорта

Александр Федорчук возглавил департамент железнодорожного транспорта

Вячеслав Петренко, экс-глава департамента, в должности проработал пять лет. Осенью 2018 года он ушел в отставку.

Александр Федорчук возглавит департамент государственной политики в области железнодорожного транспорта Минтранса РФ. Информация о назначении опубликована на сайте ведомства.

Федорчук ранее являлся заместителем Петренко. В сентябре этого года пост замглавы департамента покниул Алан Лушников. На его место пока никого не выбрали.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #петренко #федорчук

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