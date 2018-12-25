Александр Федорчук возглавил департамент железнодорожного транспорта

Вячеслав Петренко, экс-глава департамента, в должности проработал пять лет. Осенью 2018 года он ушел в отставку.

Александр Федорчук возглавит департамент государственной политики в области железнодорожного транспорта Минтранса РФ. Информация о назначении опубликована на сайте ведомства.

Федорчук ранее являлся заместителем Петренко. В сентябре этого года пост замглавы департамента покниул Алан Лушников. На его место пока никого не выбрали.