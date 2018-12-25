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16:52   25 Декабря 2018
Россия

Суд в Петербурге рассмотрит уголовное дело о мошенничестве офицеров

Суд в Петербурге рассмотрит уголовное дело о мошенничестве офицеров

Петербургский гарнизонный суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве офицеров Военной академии материально-технического обеспечения (ВАМТО) майора Зырина и старшего лейтенанта Максимова 27 декабря.

Военные входили в состав «контрактной службы», которая осуществляла закупки для нужд Академии и ее филиалов. По данным следователей, в 2015 году фигуранты разработали мошенническую схему для обогащения. Они осуществляли закупки в интересах Академии по завышенной стоимости.

Для этого Зырин и Максимов создали ООО «СевЗапТрейдинг». С октября 2015 года по декабрь 2016 года ВАМТО с ООО «СевЗапТрейдинг» заключили 41 контракт на сумму более 30 миллионов рублей, совокупное завышение стоимости по которым по версии следствия составляет более пяти миллионов рублей.

Деятельность военных пресекли сотрудники военной контрразведки УФСБ России по ЗВО. Против Зырина и Максимова возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

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Автор: Арсений Аскольский
#суд #мошенничество #вамто

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