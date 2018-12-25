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16:48   25 Декабря 2018
Весь мир

Лукашенко заявил, что Минск и Москва «действительно могут договорится»

Лукашенко заявил, что Минск и Москва «действительно могут договорится»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Москве и Минску не стоит тащить старые проблемы в новый год и они «действительно могут договориться» по спорным вопросам в энергетической сфере.

Такое мнение белорусский лидер высказал в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Вы только что сказали, что мы можем договориться. Я больше скажу: действительно можем договориться, потому что команды, которые сейчас здесь находятся, провели ряд раундов переговоров, они знают проблему. Да и мы с вами уже глубоко посвящены в те вопросы, которые надо сегодня решить», - сказал Лукашенко, обращаясь к российскому коллеге.

При этом он добавил, что не хотелось бы тащить старые проблемы в новый год, поэтому было бы хорошо решить эти вопросы.

По словам Лукашенко, таких близких отношений, как те, которые связывают Россию и Белоруссию, нет ни у кого в мире. Наши страны движутся вперед и договариваются, и порой на этом пути возникают проблемы, что вполне естественно, но эти проблемы не сопоставимы с имеющимися достижениями.

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Автор: Александр Люблинский
#москва #минск #белоруссия #лукашенко

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