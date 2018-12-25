Эксперты считают, что за беспорядки в Судане отвечают третьи страны

Беспорядки в Судане из-за подорожания хлеба продолжаются. Митинги мирные, но не обходится и без провокаций. Эксперты ФАН считают, что еще больше дестабилизировать ситуацию могут третьи силы, чтобы устроить очередную «цветную революцию». Партнеры Судана надеются, что проблему удастся решить мирно.

Мирные активисты сообщали, что неизвестные люди, никак не относящиеся к демонстрантам, поджигали магазины, бросали камни в машины, пытаясь помешать мирному проведению акций. Известен случай, когда группа людей напала на проезжающий транспорт, а потом скрылась в толпе.

Зафкафедры политологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андей Кошкин полагает, что дестабилизируют обстановку в Судане третьи страны. Эксперт уверен, что провокации подходят под технологию «цветных революций», когда к руководству страной приходят совсем другие люди.

Глобалисты уверены, что Африка должна принадлежать Соединенным Штатам. В связи с этим в регионе заметна некая активизация Вашингтона, хотя глава Белого дома Дональд Трамп пытается «замкнуться» на США.

Показать себя пытается и Франция, добавил Кошкин. Очевидно, что Париж хочет вернуть былое влияние, поэтому кинулся возвращать артефакты, вывезенные с Африки ранее.

Аналитик Алексей Филиппов считает, что за беспорядки в Судане ответственность несет Израиль. Иерусалим — давний партнер США и Европы, а Запад заинтересован стать метрополией для африканского континента. Эксперт добавил, что Израиль является противником арабского мира.