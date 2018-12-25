Путин обсудит с Лукашенко ряд энергетических вопросов

Глава государства Владимир Путин, открывая встречу с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко, сообщил, что основной темой переговоров станут энергетические вопросы.

Он подчеркнул, несмотря на возникновение вопросов в этой сфере, двум странам всегда удавалось найти выход из ситуации. По словам Путина, в области решения энергетических вопросов уже многое было сделано, особенно в рамках ЕАЭС. Он отметил важность диалога по спорным вопросам, даже если сразу договориться не получается.

В конце российский лидер добавил, что, по его мнению, есть «все основания быть довольными тем, что у нас происходит в двусторонних отношения».